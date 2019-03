Adobe: Durchaus vielversprechend!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, dass es bei Adobe durchaus nicht schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! In Social Media gab es in letzter Zeit überwiegend negative Meinungen und die neuesten Nachrichten waren auch hauptsächlich negativ. Auf Basis des KGV ist Adobe mit 33,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Software“, also unterbewertet. Das Branchen-KGV ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.