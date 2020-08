Adobe-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Aktie des amerikanischen Softwareentwicklers Adobe ist einer der absoluten High Flyer der vergangenen Wochen und ganz eindeutig einer der Profiteure der Corona-Krise. Zwar gab der Kurs im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen zunächst ebenfalls nach und büßte in der Spitze etwas mehr als 31 Prozent ein. In der zweiten März-Hälfte kehrten jedoch die Käufer an den Markt zurück und starteten eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



