Adobe-Aktie: Das könnte böse enden!

Das US-Softwareunternehmen Adobe hat die Anleger Mitte Dezember mit einem schwachen Ausblick auf das laufende erste Quartal und Gesamtjahr 2020/21 vergrault. Hier liegt man sowohl was den Umsatz als auch was den Gewinn je Aktie (EPS) betrifft unter den Erwartungen der Wall Street. Die Quittung hierfür gab es prompt an der Börse, wo die Aktie zweistellig einbrach und auf ein 6-Monats-Tief



