Adobe Aktie: So sehen 4 Analysten die Aktie!

Adobe (NASDAQ:ADBE) meldete am Dienstag für das erste Quartal einen Umsatz von 3,91 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Umsätze im Bereich der digitalen Medien trugen mit $2,86 Mrd. zu dieser dynamischen Entwicklung bei, was einem Anstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erwirtschaftete außerdem einen Nettogewinn von 1,26 Mrd. US-Dollar bzw. 2,61 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



