Adobe Aktie: Pläne zur Stärkung des Experience-Cloud-Segments!

Adobe Inc (NASDAQ: ADBE) wird Workfront Inc, ein in Utah ansässiges Softwareunternehmen, das Cloud-basierte Arbeits- und Projektmanagement-Lösungen anbietet, für 1,5 Milliarden Dollar übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Finanzquartal 2021 von Adobe abgeschlossen.

Die Übernahme im Wert von 1,5 Milliarden Dollar ermöglicht es Adobe, seine Marketing-Software mit Collaboration-Tools für das Remote-Arbeitsmanagement aufzurüsten. TechCrunch berichtet, dass das Experience Cloud-Segment von Adobe



