Adobe-Aktie: Luft nach oben!

Es ist für die Adobe-Aktie an der Nasdaq Börse bislang ein schwaches Jahr: 9,94 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. Mit einem einem 0,67-prozentigen Defizit beendete das Papier auch den jüngsten Handelstag – sowie mit einem Kurs von.

In den vergangenen 20 Tagen wurden an der Nasdaq-Börse täglich 4,3 Millionen-Anteile gehandelt, was 0,9 Prozent aller Aktien des Unternehmens entspricht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung