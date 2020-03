Adobe-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Märkte sind in den letzten Wochen im Zuge der Corona-Krise massiv unter Druck geraten. Gleich mehrfach musste an der New Yorker Börse der Handel ausgesetzt werden, da Dow Jones und S&P 500 derart hohe Verluste verzeichneten. Am Dienstag sank der Dow erstmals seit drei Jahren unter die 20.000-Punkte-Marke, konnte in diesem Bereich aber Käufer anlocken und im Tagesverlauf wieder zulegen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



