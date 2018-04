Adobe-Aktie: Die Kaufsignale sind nicht zu übersehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Liebe Leser,

die Aktie von Adobe ist in den vergangenen Tagen weiter nach oben geklettert. Wirtschaftliche Nachrichten sind in Deutschland dabei nicht an den Markt gekommen. Vielmehr orientieren sich auch die Bankanalysten offenbar eher an den Informationen aus den USA und geben hierzulande keine Empfehlungen ab. Dennoch scheint die Stimmung recht gut zu sein. Wirtschaftlich ist das Signal noch neutral.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.