Adobe-Aktie: Enttäuschender Ausblick auf 2022!

In den vergangenen Jahren gehörte die Adobe Aktie zu den Gewinnern an der Börse. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre stieg die Aktie des Softwarekonzern um 36 % pro Jahr an. Allerdings crashte der Kurs der Aktie auf Monatssicht um 20,2 %.

Auslöser der Kurskorrektur waren die niedrigen Gewinne im dritten Quartal sowie die gedämpfte Prognose für das kommende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung