Las Vegas / München (ots) - Die strikte Trennung von Kreativ- undMarketing-Prozessen sowie unterschiedliche Systeme und Plattformenstellen Marketer unverändert vor Herausforderungen. Um sie dabeibestmöglich zu unterstützen, hat Adobe auf dem heutigen Adobe Summit2018 zahlreiche Neuerungen in der Adobe Advertising Cloudvorgestellt. Dazu gehören u. a. die neue Adobe Advertising CloudCreative und die noch tiefere Integration mit der Adobe AnalyticsCloud.Die Adobe Advertising Cloud Creative ist eine neueSelf-Service-Plattform, die das Angebot der Dynamic CreativeOptimization (DCO) der Adobe Advertising Cloud erheblich erweitertund über eine direkte Integration mit Adobe Creative Cloud, AdobeAnalytics Cloud und Adobe Experience Manager sämtliche Silos zwischenKreativen, Daten- und Medien aufbricht. Mit ihr erhalten Marketer dievolle Kontrolle über grundlegende Funktionen der Ad Gestaltung, z. B.für das Kopieren und die Bilder von Display-Anzeigen. Die Einführungneuer Werbematerialien ist dadurch wesentlich schneller und ohne denkompletten Neubeginn des internen Designprozesses möglich. KreativeInhalte, die in der Adobe Creative Cloud erstellt wurden, stehenautomatisch in Adobe Advertising Cloud Creative zur Verfügung. Vondort aus können Marketer ihre Display-Werbung zielgerichtet und überdie verschiedenen Anzeigengrößen hinweg optimieren und sogar einfacheÄnderungen an den Werbeformaten vornehmen, ohne dass sie sich an dieAgentur oder Designabteilung wenden müssen."Wir reißen die Mauern zwischen Kreativität, Daten und Medien ineiner Weise nieder, wie es nur Adobe kann", so Keith Eadie, VicePresident und GM von Adobe Advertising Cloud. "Zu viele Marketergeben sich noch immer mit einfachen Display-Retargeting-Ausführungenzufrieden, die potenzielle Kunden verärgern. Um das zu ändern, machenwir es einfach wie nie, gut gestaltete, anspruchsvolle Geschichten zuerzählen, die großartige Erlebnisse schaffen und damit zu Konsumentendurchdringen, die Werbung ansonsten eher ignorieren oder blockieren."Adobe Advertising Cloud erweitert seine Integration mit der AdobeAnalytics Cloud. Und auch Adobe Co-op ist ab sofot in der AdobeAdvertising Cloud integriert. Kunden von Adobe Advertising Cloudkönnen die Co-op-Lösung für die personenbezogeneZielgruppenansprache, -zuordnung und -messung von digitaler Werbungauf allen Connected TVs, Computern, Smartphones und Tablets nutzen.Gemeinsam bieten Adobe Advertising Cloud und die Co-op Marken einenvertrauenswürdigen, unabhängigen Device Graph, der unabhängig davonfunktioniert, wo die Werbung läuft. Weitere Ergänzungen werden dazubeitragen, die Werbung zu einem stärker vernetzten Erlebnis zumachen. Darunter u. a. die nahtlose Attributionsmessung (dieMöglichkeit, über die Advertising Cloud gekaufte Werbung mitGeschäftsergebnissen wie dem von Adobe Analytics gemessenen Absatz zuverknüpfen) sowie die Möglichkeit, Markenkennzahlen in der DSP zunutzen, um die Media-Einkaufsentscheidungen weiter zu optimieren.Darüber hinaus enthält die Adobe Advertising Cloud jetztFunktionen von Adobe Sensei, dem Adobe Framework für künstlicheIntelligenz und maschinelles Lernen, um die Relevanz und Performancevon Such-, Display- und Videowerbung auf allen Bildschirmen zuoptimieren.Weitere Infos hier: http://ots.de/49XzV2Pressekontakt:ADOBE SYSTEMS GmbHMartin MoschekCommunications Manager, Central EuropeFAKTOR 3 AGLisa BickhardtPR-ConsultantTel: (0)40-67 94 46-79Fax: (0)40-67 94 46-11E-Mail: adobe_mc@faktor3.dehttp://www.adobe-newsroom.deOriginal-Content von: Adobe Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell