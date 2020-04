Ado Properties will die Integration von Adler vorantreiben

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Ado Properties will den Abschluss eines Beherrschungsvertrags mit Adler Real Estate einleiten.



Das soll die Integration beider Unternehmen vorantreiben, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Berlin mit. Um einen Beherrschungsvertrag abschließen zu können, brauche Ado neben der Abstimmung mit dem Adler-Vorstand auch die Zustimmung der Adler-Aktionäre. Ado Properties und Adler Real Estate stecken gerade mitten in einem Zusammenschluss.

Der bisher nur in Berlin vertretene Konzern Ado übernahm bereits rund 92 Prozent an der überwiegend in Norddeutschland tätigen Adler Real Estate. Nach dem Zusammenschluss wollen beide Unternehmen den Berliner Projektentwickler Consus Real Estate schlucken, der dann für Nachschub an Mietwohnungen deutschlandweit sorgen soll.

Sollte ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen werden, will Ado den außenstehenden Adler-Aktionären ein Angebot für ihre Aktien machen, hieß es weiter. Sie sollen für ihre Adler Aktien Ado-Papiere und eine Ausgleichszahlung erhalten. Die endgültige Ausgestaltung der Abfindung und jährlichen Ausgleichszahlung im Beherrschungsvertrag wollen Ado und Adler in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen und auf Grundlage der Unternehmensbewertung festlegen./mne/jha/