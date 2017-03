Ado Properties: Unterstützung hat gehalten – wird der Widerstand geknackt?

Mit Ado Proporties konnten wir in der Vergangenheit schon einige schöne Gewinn-Trades melden. Wir denken, dass es jetzt wieder an der Zeit ist, auf die Aktie aufmerksam zu machen. Ado Properties hat die Unterstützung bei 32,67 Euro getestet und die Gegenbewegung mit steigenden Umsätzen zeigt das Interesse der Anleger. Die 100-Tage-Linie diente neben der Unterstützung als Barriere nach unten und nach dem Doppel-Tief im November und Dezember hatte sich eine W-Formation gebildet, die in der Regel für Kursgewinne steht. Wir sehen Ado Properties auf einem guten Weg und die Geschäftszahlen kommen am 22. März.

Die Aussicht auf positive Zahlen könnte den Kurs am Wochenbeginn noch etwas beflügeln und sollte es zu einer für die Anleger guten Meldung kommen, sehen wir eine sehr gute Trading-Chance, bei der der Widerstand bei 33,85 Euro keine Rollen spielen wird.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.