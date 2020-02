Ado Properties Aktie: Frist läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

Am Freitag teilte die ADO Properties S.A. (kurz „Ado Properties“) mit, dass die Annahmefrist an dem Tag (= 7. Februar) begonnen hat. Ich weise darauf hin, dass ich bei Ado Properties investiert bin. Was für eine Annahmefrist? Nun, es geht um ein Angebot an die Aktionäre der Adler Real Estate AG. Das ist nichts Neues und bereits seit einiger Zeit bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



