Admitad investiert mehr als 30 Mio. US-Dollar in die Transformation und den Aufbau der B2B Infrastruktur

Heilbronn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Admitad, ein Unternehmen an der Schnittstelle zwischen MarTech und AdTech, hat Bilanz der dreijährigen Investitionen in einen umfassenden Neustart gezogen. Mehr als 30 Mio. US-Dollar wurden in den Aufbau, die Übernahme und die Integration von Geschäftsbereichen und Firmen in die neue globale Unternehmensstruktur investiert.Die Unternehmensgruppe hat das Modell des Affiliate-Netzwerks hinter sich gelassen und setzt den Aufbau eines globalen IT-Unternehmens mit dem Fokus auf Marketing-, Finanzdienstleistungen, und Smart Shipping fort.Anfänglich galt Admitad (https://www.admitad.com/de/) in der Vorstellung der Unternehmensvertreter und Marketing-Experten nur als Affiliate-Netzwerk. 2021 wurden in Admitad Affiliate Bestellungen im Wert von 7,8 Mrd. US-Dollar generiert (GMV), während alle Unternehmen der Gruppe für insgesamt 11,6 Mrd. US-Dollar Umsatz sorgten.Die neue Struktur von Admitad besteht derzeit aus acht B2B- und einem B2C-Unternehmen, die intern aufgebaut oder extern übernommen wurden. Die Umsatzdynamik des Affiliate-Netzwerks und anderer Dienstleistungen zeigt deutlich die Transformation zum Multiprodukt-Unternehmen:„Seit 2018 haben wir in die Übernahme von Firmen, den Aufbau von Geschäftsvertretungen in verschiedenen Ländern sowie in die Erschließung neuer Geschäftsbereiche mit dem Startup-Studio Admitad Projects investiert. Gleichzeitig bleiben wir aktiv auf der Suche nach Fusionspartner in Schlüsselmärkten", so Alexander Bachmann, CEO und Gründer von Admitad.So hat Admitad zwei Tech-Unternehmen bereits erworben: Adgoal im Jahr 2018 und Tapfiliate in 2021, um den Affiliates jetzt mehr Tools anzubieten und mit mehr Advertisern zusammenarbeiten zu können. 2021 erweiterte Admitad sein eigenes Portfolio um den Service "CheckScan" (https://blog.admitad.com/de/admitad-checkscan-erworben/), das Projekt deckt nun den zukunftsträchtigen Bereich Smart Shopping ab. Der Online-Versicherungsdienst Pampadu (https://blog.admitad.com/de/mit-der-uebernahme-von-pampadu-wird-die-praesenz-von-admitad-auf-dem-versicherungs-und-finanzmarkt-verstaerkt/) wurde ebenfalls akquiriert, damit wird der Geschäftsbereich der Partnership Services ausgebaut.Der Admitad Store (https://store.admitad.com/de/catalog/) wird bis Ende 2022 ausgebaut und gewährt den Affiliates dann Zugang zu über 20.000 Advertisern auf der ganzen Welt. Ein weiterer neuer Geschäftszweig ist die Schaffung und Entwicklung von Diensten zur Verwaltung von Einnahmen - eine globale Neo-Bank, die jeder nutzen kann, der online Geld verdient.Admitad investiert auch weiterhin in die internationale Unternehmensstruktur und die Eröffnung von Niederlassungen auf wichtigen Märkten. Bis 2025 wird das Unternehmen zwischen 75 und 100 Mio. US-Dollar dafür ausgeben, um ein jährliches Wachstum von mindestens 50 % zu erzielen.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1748820/Admitad_Growth_Graph.jpgPressekontakt:Ekaterina Skobitckaia e.skobitckaia@admitad.com +7 960 240 03 50Original-Content von: Admitad, übermittelt durch news aktuell