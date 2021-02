Admitad erwirbt Tapfiliate, die niederländische Affiliate-Marketing-SaaS-Plattform

Heilbronn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ende Januar übernahm Admitad Tapfiliate, die niederländische abonnementbasierte Saas-Plattform, auf der Werbetreibende ihre Partnerprogramme selbst verwalten können. Die Details des Deals werden nicht bekannt gegeben, es wurde jedoch angekündigt, dass Tapfiliate seine Marke und sein Management behalten wird.Admitad CEO & Gründer Alexander Bachmann, sagte: "Mit dem Kauf von Tapfiliate will Admitad seine Mikro-B2B-Durchdringung erhöhen sowie weitere 1500 aktive Kunden für unser Kerngeschäft, das Affiliate-Netzwerk, gewinnen. Außerdem wird durch solche Kooperationen der Zugang zum Affiliate Marketing leichter und offener. Wir freuen uns, Thomas und sein Team bei Admitad begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit."Tapfiliate wurde 2014 als SaaS-Plattform gegründet, auf der Marken ihre Affiliate-Kampagnen in Eigenregie entwickeln konnten - ihre Publisher auswählen, Bestellungen verifizieren und Zahlungen vornehmen. Dieses Modell hat sich als effizient erwiesen und ermöglichte es dem Unternehmen, auch unter der COVID-Krise weiter zu wachsen und die Zahl der aktiven Kunden bis 2020 um 33 % zu erhöhen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist stark auf den amerikanischen Markt angewiesen - fast die Hälfte der Kunden kommt aus den USA.Tapfiliate-CEO Thomas van der Kleij sagte: "Ich glaube, dass diese Übernahme sowohl für Tapfiliate-Nutzer als auch für Admitad großartig sein wird. Durch den Zugang zu neuen Publishern werden wir in der Lage sein, den Lifetime-Value unserer Kunden zu erhöhen, zusätzlich zum Admitad-Tracking, das den Unternehmen neue Türen öffnet und uns eine Oberhand auf dem US-Markt und in anderen Ländern der Admitad-Präsenz gibt. Wir rechnen auch damit, dass die Marketing-Ressourcen von Admitad ein starker Impuls für Tapfiliate sein werden."Informationen zu AdmitadAdmitad (https://www.admitad.com/en/site/)bietet mehrere Dienste an, um den Umsatz zu steigern und online Geld zu verdienen. Es beherbergt nun das Admitad Affiliate Netzwerk und mehrere Tools zur Traffic-Monetarisierung, sowie den Advertiser Marketplace, den Cashback-Anbieter LetyShops, das GetUniq Ad Management System und viele weitere Geschäftsbereiche.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1444708/Alexander_Bachmann.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1444709/Thomas_van_der_Kleij.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpgOriginal-Content von: Admitad, übermittelt durch news aktuell