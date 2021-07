Adlib erhält signifikante Wachstumsinvestition von Diversis Capital Partners

Toronto und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Adlib, der führende Anbieter von Content-Intelligence-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine bedeutende Wachstumsinvestition von Diversis Capital Partners erhalten hat, einer in Los Angeles ansässigen Private-Equity-Firma, die sich auf Software- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen konzentriert.Brett Mellon, Chief Executive Officer von Adlib, sagte: "Diese Ankündigung ist ein Zeugnis für die harte Arbeit unseres Teams und das Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Mit Blick auf die Zukunft sind wir davon überzeugt, dass Diversis ein hervorragender strategischer Partner für unser Geschäft sein wird und die Investitionen in unser Team und unsere Technologie ankurbelt, während wir unsere geplanten Wachstumsinitiativen in unserer Content Intelligence Cloud Plattform für unsere Kunden und Partner beschleunigen.""Wir freuen uns sehr über die Zukunft von Adlib und unsere neue Partnerschaft mit ihrem Führungsteam. Adlib ist ein bewährter Branchenführer mit einem enormen Potenzial, um auf dem soliden Fundament, der starken kundenorientierten Kultur und dem einzigartigen Wertangebot, das Fortune-1000-Unternehmen unterstützt, aufzubauen", so Ron Nayot, Managing Partner bei Diversis.Seit mehr als zwei Jahrzehnten versorgt Adlib Fortune 1000-Unternehmen mit intelligenten Daten und Erkenntnissen. Mit einem Netzwerk renommierter B2B-Marken und Fortune-1000-Kunden machen die Content Intelligence Cloud-Plattform und die Automatisierungslösungen von Adlib das Entdecken, Standardisieren, Klassifizieren, Extrahieren und Nutzen von sauber strukturierten Daten aus komplexen unstrukturierten Dokumenten einfach. Auf diese Weise hilft Adlib seinen Kunden, Risiken zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen, Prozesse zu automatisieren und ein ganz neues Leistungsniveau zu erreichen.Joseph Lok, Vizepräsident bei Diversis, sagte: "Wir sehen Adlib als eine Plattform mit einem enormen technologischen Innovationsmotor. Wir werden weiter in die Roadmap investieren und gleichzeitig die Präsenz und geografische Reichweite des Unternehmens sowohl organisch als auch durch Partnerschaften und M&A weiter ausbauen.""Als stolze Gründer von Adlib könnten Scott Mackey und ich uns nicht mehr über diese Partnerschaft mit Diversis freuen, die unser Wachstum und unsere Fähigkeit beschleunigt, allen unseren Bestandteilen - Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Aktionären und der Gemeinschaft - besser zu dienen", fügt Peter Duff, Chief Product Officer und Mitgründer von Adlib, hinzu.Information zu AdlibUnser Ziel ist es, intelligente Daten zu schaffen, die das menschliche Potenzial erweitern und die Unternehmensleistung maximieren. Unsere Content-Intelligence- und Automatisierungslösungen erleichtern das Auffinden, Standardisieren, Klassifizieren, Extrahieren und Nutzen von sauber strukturierten Daten aus komplexen unstrukturierten Dokumenten. Damit reduzieren unsere globalen Kunden Risiken, vereinfachen die Einhaltung von Vorschriften, automatisieren Prozesse und schaffen ein ganz neues Leistungsniveau. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns unter www.adlibsoftware.com info@adlibsoftware.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTubeInformationen zu Diversis Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220884-1&h=1829698279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220884-1%26h%3D2378573422%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diversis.com%252F%26a%3DAbout%2BDiversis%2BCapital&a=Informationen+zu+Diversis+Capital)Diversis wurde 2013 gegründet und ist ein auf Software und Technologie fokussierter Private-Equity-Fonds, der in Unternehmen des unteren Mittelstands investiert und dabei auf Situationen abzielt, in denen er einem Unternehmen einen einzigartigen Mehrwert bieten kann, um die nächste Stufe zu erreichen. Mit einem kollaborativen Investitionsansatz arbeiten die Operating Partner und strategischen Berater mit den Managementteams zusammen, um den Aufbau erfolgreicher Unternehmen zu unterstützen, die für langfristiges Wachstum positioniert sind. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.diversis.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220884-1&h=1263127914&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220884-1%26h%3D2103800524%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diversis.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diversis.com&a=http%3A%2F%2Fwww.diversis.com)Pressekontakt:Marc FuentesSR. Director, MarketingAdlib SoftwareE-mail: mfuentes@adlibsoftware.comTel.: 905 699 8554Chris TofalliChris Tofalli Public Relations, LLCE-mail: chris@tofallipr.comTel.: 914-834-4334Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897530/Diversis_Capital_Logo.jpgOriginal-Content von: Diversis Capital Management, LP, übermittelt durch news aktuell