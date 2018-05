Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Leipzig (ots) -Wie der Fall von Abdelhak Nouri (Ajax Amsterdam) oder auch der Todeines 13-jährigen Jungen aus Langenfeld zeigt - der Herztod beimSport tritt plötzlich und unerwartet ein. "Trifft uns nicht - eineAussage die wir oft hören", so Nicky Adler, Initiator Sportler RettenLeben e.V.. Wer sich aber erst nach einem Zwischenfall damitbeschäftigt, hat meist schon den schmerzlichen Verlust einesgeliebten Menschen erfahren müssen.Eine verschleppte Grippe, unerkannte angeborene Herzfehler odereine fehlende Früherkennung von chronischen Erkrankungen können einenplötzlichen Herzstillstand auslösen.Die Wenigsten wissen: Mit den richtigen Maßnahmen können selbst inder akuten Notfallsituation noch sieben von zehn Betroffenen gerettetwerden.Dr. med. Eve Chandraratne gewann 2013 das Triple mit dem VFLWolfsburg. Sie kennt den Leistungs- und Erwartungsdruck im Sport alsehem. Profifußballerin daher sehr gut. Heute ist sie Ärztin an einerKlinik in Braunschweig. Auch sie engagiert sich für die Initiative."Wenn Ersthelfer den Notruf absetzen, mit einer Druckmassagebeginnen - also mittig auf dem Brustkorb im Takt zu "Staying alive",5-6cm tief drücken - und einen Defibrillator holen, können bis zu 75%gerettet werden. Die meisten sterben also einen vermeidbaren undüberflüssigen Tod." Viele denken "das trifft mich nicht" und genaudas ist das Problem. Andere wiederum verschlißen die Augen und wollendie Gefahr nicht sehen.Das weiß auch Katharina Bauer, deutsche Hallenmeisterin imStabhochsprung, weil sie selber unter lebensgefährlichenHerzrhythmusstörungen leidet. Seit wenigen Wochen trägt sie einenimplantierten Defibrillator, der ihr Lebensretter werden könnte. "Ichunterstütze das Projekt "Sportler Retten Leben", weil ich selbst mitdem Thema des plötzlichen Herztodes konfrontiert bin. Ich weiß um dieWichtigkeit des Vorhandenseins eines funktionierenden Defibrillators,weshalb ich mir wünschen würde, dass diese auch zur Grundausstattungeines jeden Sportvereins gehören würden." Katharina engagiert sichauch für eine Ausbildung ihrer Trainer und Betreuer inlebensrettenden Maßnahmen. Gemeinsam mit "Sportler Retten Leben"plant sie gerade einen Schulungstermin.Ziel der Initiative ist es, die Anzahl der Todesfälle aufgrundeines plötzlichen Herzstillstandes beim Sport zu minimieren. Hierfürwerden Sportler und Sportvereine unterstützt. "Eine Lebensrettungdarf niemals an der Zeit oder am Geld scheitern" so Nicky Adler. Der33-jährige Fußballer gründete die Initiative mit einem engen Freund."Wir wollen 100.000 Sportler online in lebensrettenden Maßnahmenund 10.000 Sportler in einem Seminar bis Mai 2019 schulen. 1000Sportvereinen soll der Zugang zu einem herzsicheren Konzeptermöglicht werden." Um dieses Ziel zu erreichen ist man auf dieUnterstützung von Sponsoren und Spendengebern angewiesen. "Wir sindwirklich zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen undetwas nachhaltig bewegen werden. Immer mehr Sportler kontaktieren unsund bieten ihre Unterstützung an. Alleine am gestrigen Tag erhieltenwir die Zusagen von Julian Reus und Markus Beyer", so AndreasSchmitz, Co-Initiator von Adler.Der indes bekräftigt: "Wenn wir nur ein Leben durch unsereInitiative retten, hat sich der Aufwand gelohnt.Lasst uns gemeinsam Leben retten. JETZT.Interessierte Sportler und Sportvereine können sich unterwww.sportler-retten-leben.de informieren oder direkt den persönlichenKontakt suchen.Diese Sportler sind dabeiFußball:Maximilian Arnold (VFL Wolfsburg), Naldo (Schalke 04), AlexanderDercho (VFL Osnabrück), Clemens Fritz (SV Werder Bremen), EveChandraratne (VFL Wolfsburg), Julian Riedel (Hansa Rostock), JulianWeigl (Borussia Dortmund), Christian Tiffert (FC Erzgebirge Aue),Kai Bülow (Karlsruher SC), Louis Samson (Eintracht Braunschweig),Marco Rose (Red Bull Salzburg), , Nicky Adler (Lokomotive Leipzig),Pascal Köpke (FC Erzgebirge Aue), Simon Terodde (1. FC Köln), TobiasWerner (1. FC Nürnberg)Handball:Katja Kramarczyk, Andreas Rojewski, Alexander Petersson, PatrickGroetzki, Mikael Appelgren, Andreas Palicka, Gudjon Valur Sigurdsson,Rafael BaenaLeichtathletik:Katharina Bauer, Sven Knipphals, Julian Reus, David Storl, Marc Koch,Frederike KoleiskiEis-/ Skaterhockey:Patrick Schmitz, Dustin StrahlmeierTennis:Eric JelenBiathlon:Erik LesserBoxen:Markus BeyerPressekontakt:"Sportler Retten Leben e.V."Nicky Adler & Andreas SchmitzErnst-Thälmann-Str. 22b04509 SchönwölkauMobil 0173 4445503info@sportler-retten-leben.dewww.sportler-retten-leben.deWe are Social:Facebook.com/SportlerRettenLebeninstagram.com/SportlerRettenLebenWeitere Presseinformationen:www.sporler-retten-leben.de/presseOriginal-Content von: Sportler Retten Leben, übermittelt durch news aktuell