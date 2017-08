Adler Real Estate: Eine Herabstufung zur Unzeit?

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

die Aktie der Adler Real Estate AG befand sich im Juli im kräftigen Korrektur-Modus, hatte aber zuletzt wieder den Eindruck gemacht, als würde sie rechtzeitig vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am kommenden Montag (14. August) an Momentum gewinnen. Doch ein frischer Kommentar der Oddo Seydler Bank sorgte nun für Ernüchterung an der Börse.

Kursverwässerung

Denn der zuständige Analyst Manuel Martin stufte die Aktie von 17,50 € auf 15,91 € herab. Wie er ausgerechnet auf den krummen Betrag von 91 Cent kam, bleibt wohl sein Geheimnis. Aber dies nur am Rande. Entscheidender ist seine Begründung für die Reduzierung des Kursziels.

Bereits auf der Hauptversammlung Anfang Juni dieses Jahres war beschlossen worden, dass sich das Grundkapital und damit auch die Zahl der Aktien mit Datum vom 22. Juni erhöhen sollte. Der Hintergrund waren bestehende Wandlungsrechte seitens der Zeichner der begebenen Wandelanleihen.

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Adler-Aktien um rund 4,77 Mio. Stück. Dadurch wurde aber der bisherige Kurswert „verwässert“, wie es so schön heißt. Denn der erwirtschaftete Gewinn verteilt sich ab sofort auf mehr Anteilsscheine. Entsprechend sinkt der Wert der Einzelaktie (relativ betrachtet), was sich dann zunächst im Kursverfall im Juli ausdrückte und jetzt aktuell in der neuesten Analysteneinschätzung seitens Oddo Seydler.

Kurzum: Als Aktionär können Sie der Präsentation der Zahlen am Montag völlig entspannt entgegensehen. Bisher ist nichts bekannt über eine negative Überraschung. Und Manuel Martin von Oddo Seydler hat im Übrigen auch seine Kaufempfehlung für die Aktie aufrechterhalten. Mal sehen, ob er sich dann nächste Woche auch zu den konkreten Halbjahreszahlen äußert.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 4 2 1 1 0

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (10.8.17) 17,36 € 12,73 € 15,48 € 13,60 €

