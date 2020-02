Adler Real Estate Aktie: Vorzeitige Anleiherückzahlung!

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

Am Montag meldete sich die Adler Real Estate AG: Man will die „Finanzstruktur ihrer Konzerngesellschaft ADO Group Ltd." vereinfachen. In dem Kontext wissenswert: Derzeit läuft ein Übernahmeangebot der ADO Properties S.A. für die Adler Real Estate AG. Geboten werden 0,4164 Aktien ADO Properties für jede Adler Real Estate Aktie. Die Frist zur Annahme soll laut den Angebotsunterlagen noch bis zum 6.



