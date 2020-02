Adler Modemaerkte: Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie Adler Modemaerkte aus dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 02.02.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 3.87 EUR geführt.

Unsere Analysten haben Adler Modemaerkte nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Adler Modemaerkte derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,33 EUR, womit der Kurs der Aktie (3,85 EUR) um +15,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,83 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,52 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Adler Modemaerkte-Aktie: der Wert beträgt aktuell 46,43. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Adler Modemaerkte weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,53), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Adler Modemaerkte damit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Adler Modemaerkte erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -11,23 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,78 Prozent im Branchenvergleich für Adler Modemaerkte bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,96 Prozent im letzten Jahr. Adler Modemaerkte lag 12,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.