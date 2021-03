Adler Modemärkte-Aktie: Weiter auf Abwegen!

Adler Modemärkte-Aktie: die charttechnischer Situation ist hier immer noch sehr stark eingetrübt. Erst in den jüngsten Handelswochen und -monaten wurden neue Tiefpunkte generiert. Das in Deutschland ansässige Textilunternehmen hat weiterhin starke Probleme, das spiegelt sich natürlich auch in den Analystenschätzungen wider, welche eine durchschnittliche Empfehlung von “reduzieren” ausgeben.

Trotz allem ist das mittlere Kursziel für Adler Modemärkte derzeit bei 3,50 EUR