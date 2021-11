Adler Group S.A.-Aktie: Auch eine Chance!

2021 war bislang gewiss nicht das Jahr der Adler Group S.A.-Aktie: Seit dem 1. Januar fiel der Titel an der SDAX um 61,21 Prozent. Seit einer Woche hat sich bei dem Titel jedoch kaum etwas getan: Der Kurs verbuchte in den vergangenen fünf Tagen in kleines Plus von 0,45 Prozent. Im heutigen Tagesverlauf machte das Papier bis 12.28 Uhr mitteleuropäischer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



