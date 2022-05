Adler Group-Aktie: Jetzt wird spekuliert!

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Bekanntlich wurde der Adler Group durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG das Testat für die jüngsten Quartalszahlen verweigert. Das sorgte zu Wochenbeginn zu einem veritablen Crash an der Börse. Doch so schnell die Kurse in die Tiefe segelten, so steil ging es heute schon wieder bergauf. Bis zum Vormittag konnte das Papier sich um satte 30 Prozent erholen und damit wieder… Hier weiterlesen