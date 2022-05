Adler Group-Aktie: Der Crash ist perfekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Die Adler Group-Aktie ging am Wochenende alles schief, was nur schiefgehen konnte. Nicht nur musste das Unternehmen einen Milliardenverlust vermelden. Die entsprechenden Zahlen sind dazu noch quasi wertlos, da die Wirtschaftsprüfer von KPMG das Testat verweigerten und damit den Vorwürfen der Leerverkäufer neues Futter lieferten. Die Reaktion an der Börse fiel überdeutlich aus. Im heutigen Handel ging es mit den… Hier weiterlesen