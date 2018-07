Adlai Nortye gibt weltweites Lizensierungsabkommen für Buparlisib (BKM120) bekannt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Adlai Nortye Biopharma Co.,Ltd. ("Adlai Nortye" oder "das Unternehmen"), ein biopharmazeutischesUnternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung neuerMedikamente auf dem Gebiet der Onkologie/Immunonkologie widmet,verkündete heute, ein weltweites Lizensierungsabkommen ("dasAbkommen") mit dem globalen Pharmakonzern Novartis Pharma AGgetroffen zu haben. Gemäß der Vertragsbedingungen, mit Ausnahmeeiniger Rechte, die von der Novartis Pharma AG beibehalten werden,erhält Adlai Nortye die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung undVermarktung von Buparlisib für sämtliche therapeutischen,prophylaktischen und/oder diagnostischen Verwendungszwecke amMenschen.Buparlisib (BKM120) ist ein oral verfügbarer Pan-PI3K-Inhibitor,der auf sämtliche Class 1-PI3K-Isoformen zielt und sowohl beihämatologischen Malignomen als auch soliden Tumoren aktiv ist. InKombination mit Paclitaxel konnte das Medikament in Bezug aufPlattenepithelkarzinome des Kopf-Hals-Bereiches (HNSCC)vielversprechende Resultate verzeichnen und wurde von der FDA miteinem Fast-Track-Status versehen."Die Kombination aus Buparlisib und Paclitaxel wies im Vergleichzu der alleinigen Verabreichung von Paclitaxel eine verbesserteklinische Wirksamkeit mit einem kontrollierbaren Sicherheitsprofilbei Patienten mit HNSCC auf", erklärte Dr. Lars Birgerson, ChiefDevelopment Officer von Adlai Nortye sowie Präsident und CEO vonAdlai Nortye USA Inc. "Wir sind der Meinung, dass Buparlisib eineweitere Schlüsselkomponente bei der Entwicklungsförderung unsererOnkologie-Pipeline darstellen wird und ein großes Potenzial in Bezugauf die Krebsbehandlung der Zukunft aufweist.""Buparlisib ist bisher ausgiebig bei Brustkrebs und anderenTumorarten zum Einsatz gekommen. Wird Buparlisib mit anderenTherapien kombiniert, so weist es eine beeindruckende Wirksamkeitgegen Krebs im Falle von HNSCC auf", so Carsten Lu, CEO von AdlaiNortye. "In Kombination mit Paclitaxel verfügt das Mittel überäußerst vielversprechende Marktchancen, weshalb wir momentan dieDurchführung klinischer Tests für eine Behandlung planen, dieBuparlisib und Immun-Checkpoint-Inhibitoren kombiniert."Informationen zu Adlai NortyeAdlai Nortye ist ein wissenschaftsgeleitetes Biopharmaunternehmenmit Schwerpunkt auf Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuerMedikamente auf dem Gebiet der Onkologie/Immunonkologie. Wir haben esuns zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten zu verbessern, indemwir differenzierte innovative Medikamente identifizieren undübernehmen, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zuverhelfen. Durch die enge Zusammenarbeit mit weltweiten Partnernkonnten wir uns erfolgreich auf dem Gebiet derImmunonkologie/Onkologie etablieren. Derzeit laufen mehrereProgramme von der präklinischen Phase bis hin zur Phase 3.Weitere Informationen zu Adlai Nortye finden Sie unterhttp://www.adlainortye.com/en.php.Pressekontakt:Tina Lee+86-571-2891-8378tina.lee@adlainortye.comOriginal-Content von: Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell