Adlai Nortye eröffnet mit Blick auf globale Expansion seinen ersten internationalen Standort in den USA

Boston (ots/PRNewswire) - Adlai Nortye Ltd. ("Adlai Nortye" oder"das Unternehmen"), ein global ausgerichtetes biopharmazeutischesUnternehmen, das eine führende Position in der Entwicklung effektiverTherapien zur Krebsbehandlung sowie für ungedeckte medizinischeBedürfnisse einnehmen möchte, kündigte heute die Eröffnung seinesersten US-Standorts in Boston, Massachusetts, an. Der Standort inBoston wurde von CEO Carsten Lu, CDO Dr. Lars E. Bigerson, M.D.,Ph.D., der auch als President und CEO von Adlai Nortye USA Inc.fungiert, sowie anderen zentralen Mitgliedern der Geschäftsleitungeröffnet.Der Standort in Boston, der dem Unternehmen als Zentrum für dieValidierung von Zielmolekülen und translationale Medizin dienen wird,gilt als "Innovationszentrum", das sich der Entwicklung wichtigerneuer Therapien für Krebs, insbesondere von immunonkologischenMedikamenten, in den USA widmet. Das Zentrum wirdUnternehmensprogramme verschiedener klinischer Phasen unterstützenund als Plattform für eine bessere Integration von Adlai Nortye indie weltweite biopharmazeutische Forschungs- undEntwicklungsindustrie dienen."Der heutige Tag markiert den Beginn unserer Erschließungausländischer Märkte", kommentierte CEO Carsten Lu. "Die Einrichtungunseres Standorts in Boston ist nicht nur ein bedeutender Schrittunseres Unternehmens, sondern illustriert auch unsere Zielstrebigkeitbezüglich der Entwicklung innovativer, erstklassiger Therapielösungenfür Patienten.""Adlai Nortye möchte im Gegensatz zu anderen lokalenPharmaherstellern in China, die gewöhnlich mit der Produktion von'Me-too'-Präparaten und 'Me-better'-Präparaten in Verbindung gebrachtwerden, Innovation durch die Validierung von Zielmolekülenrealisieren, um neue translationale Medikamente zu entdecken", so Dr.Lars E. Bigerson, M.D., Ph.D., CDO bzw. President und CEO von AdlaiNortye USA Inc. "Die Einrichtung unseres ersten Übersee-Standorts inBoston wird uns im Zuge unserer fortwährenden Weiterentwicklungunserer Therapien eine bessere Integration in den internationalenBiopharma-Markt ermöglichen."Durch erfolgreiche Zusammenarbeit mit globalen Partnern genießtAdlai Nortye eine führende Position in der Immunonkologiebranche.Bislang hat das Unternehmen mehrere Produkte in derEntwicklungspipeline, die von frühen, vorklinischen Medikamenten biszu Phase-III-Medikamenten reichen.Zu diesen zählen:- REOLYSIN®, ein sicherer und gut verträglicher intravenösverabreichter immunonkolytischer Virus (IOV), für den aktuell PhaseIII eingeleitet wird- Buparlisib (AN2025), ein oraler Pan-PI3K-Inhibitor, der von der FDAfür die Behandlung von HNSCC Fast-Track-Status erhalten hat- AN0025, ein zu untersuchender, potenziell oralerFirst-in-Cass-EP4-Antagonist, der sich in Phase I der klinischenEntwicklung befindetDer neue Standort in Boston wird sich vorwiegend mit derIdentifizierung neuartiger Targets, Validierung und Forschung zutranslationaler Medizin beschäftigen, wie z. B. mechanistische undBiomarker-Studien. Der Standort positioniert Adlai Nortye außerdeminternational gut, um seine Stellung als Innovationsführer im BereichImmunonkologie zu festigen und diese Rolle durch die weitereErschließung des weltweiten pharmazeutischen Forschungs- undEntwicklungsmarkt auszubauen.Informationen zu Adlai NortyeAdlai Nortye ist ein wissenschaftsgeleitetes Biopharmaunternehmenmit Schwerpunkt auf Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuerMedikamente auf dem Gebiet der Onkologie/Immunonkologie. Wir haben esuns zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten zu verbessern, indemwir differenzierte innovative Medikamente identifizieren undübernehmen, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zuverhelfen. Durch die enge Zusammenarbeit mit weltweiten Partnernkonnten wir uns erfolgreich auf dem Gebiet derImmunonkologie/Onkologie etablieren. Derzeit laufen mehrere Programmevon der präklinischen Phase bis hin zur Phase III.Weitere Informationen zu Adlai Nortye finden Sie unterhttp://www.adlainortye.com/en.php.Pressekontakt:Dan GuoTelefon USA: xxxxxMobiltelefon USA: +1-516-304-4597Mobiltelefon China: +86-183-5816-8416dan.guo@adlainortye.comOriginal-Content von: Adlai Nortye, übermittelt durch news aktuell