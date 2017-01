Detroit (ots/PRNewswire) - Mit dem Angebot "Luxury by Design"führt Adient seine mit handwerklicher Sorgfalt gefertigteFortschritte bei serienreifen Autositzen vor, die Autoherstellerndabei helfen, ausgezeichnete und dennoch kostengünstigeInnenausstattungen für Fahrzeuge im Luxussegment zu entwickeln.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/453946/Adient___Luxury_by_design.jpgDiese ab sofort verwendbare Ausführung vervollständigt dasvielfältige Spektrum an zukunftsweisenden Innovationen, das vonAdient (NYSE: ADNT), dem weltweit größten Anbieter vonAutomobilsitzen, auf der North American International Auto Showvorgestellt wird."Der zunehmende Wohlstand der Verbraucher auf der ganzen Welt undder Wunsch nach erstklassigen Ausstattungen, hat dieAutomobilhersteller dazu gebracht, dass sie ihr Angebot anLuxusausführungen bei einer Vielzahl von Fahrzeugsegmentenauszubauen", sagte Richard Chung, Vice President des BereichsInnovationen bei Adient. "Unsere 'Luxury by Design'-Sitze helfenAutomobilherstellern, die Schnittmenge von Luxus undErschwinglichkeit zu entdecken, wobei sie gleichzeitig hervorragendeInnenausstattungen kreieren können, die den jeweiligen Besonderheitender Automarken entsprechen."Die "Luxury by Design"-Sitze bilden ein breites Spektrum anLösungen für Autositze ab, bei denen es um Aspekte wie Komfort,Besatz, Bedienungsfreundlichkeit und ausgezeichnete Ästhetik geht.Zu den Sitzeigenschaften gehören:- Ein Fahrersitz mit einem Besatz aus Vollnarbenleder und einBeifahrersitz mit einem Kunstlederbesatz, wobei Verbraucher jedesMaterial im Hinblick auf die Qualität des Materials und derVerarbeitung sowie auf die Haltbarkeit, auch jeweils in Verbindungzur Hochwertigkeit und zur jeweiligen Marke, vergleichen undgegeneinanderhalten können.- Weiche Rückenlehnen, die wohl kaum zu Auseinandersetzungen überBeinfreiheit führen dürften und sämtlichen Luxus bieten, denTechnologie und Technik zulassen.- Die Hidden Pull-Down-Technologie ermöglicht moderne konkave Formen,die keine teuren Gusstechniken erfordern.- Der Adient R-Comfort-Guss bringt das beste an Materialien undInnovationen zusammen, um Verbrauchern besseren Komfort und eineoptimale Druckverteilung zu bieten.- Durch die 3D CNC-Nähtechnik von Adient entsteht der Eindruck einerhandwerklich hergestellten, in sich geschlossenen Oberfläche.- Eine neuartige, per Hand in 4 Richtungen verstellbare Kopfstützevon Adient verfügt über einen ideal angebrachten Einstellhebel füreine leichte Anpassung und mit Verbesserungen in puncto Komfort,Sicherheit und Stil.Adient wird seinen Messestand für die Presse und eingeladene Gästevom 9.-12. Januar öffnen, wobei die Veranstaltung mit einerPressekonferenz am Montag, den 9. Januar um 6.30 Uhr starten wird.Die NAIAS - eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen derAutomobilbranche - öffnet am Montag, den 9. Januar ihre Tore für diePresse und für Branchenvertreter. Für die Öffentlichkeit wird dieAusstellung von Samstag, den 14. Januar bis Sonntag, den 22. Januargeöffnet sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.naias.com.Über Adient:Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alleFahrzeugklassen sowie für alle großen OEMs. Unsere Expertise umfasstalle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnenKomponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten,firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unsererProdukte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zurKonstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 MillionenFahrzeuge pro Jahr aus. Weitere Informationen zu Adient finden Sieunter adient.com (http://www.adient.com/)Pressekontakt:Mary Kay DoderoTel. +1 734-254-7704mary.kay.dodero@adient.comInvestorenMark OswaldTel. +1 732-254-3372Mark.A.Oswald@adient.comOriginal-Content von: Adient, übermittelt durch news aktuell