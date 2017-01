Adient stellt neues Luxus-Sitzkonzept für automatisierte Fahrsysteme der Automatisierungsstufen 3 und 4 vor

AI17 Vorführmodell des Unternehmens debütiert auf der NorthAmerican International Auto Show in DetroitDetroit (ots/PRNewswire) - Adient (NYSE: ADNT), der weltweitgrößte Anbieter von Automobilsitzen, hat heute auf der North AmericanInternational Auto Show (NAIAS) in Detroit sein innovatives AI17Sitzsystem für automatisiert fahrende Fahrzeuge enthüllt, um erlebbarzu machen, wie sich das automatisierte Fahren in einem zeitgemäßenAuto der Premium-Klasse auf das Fahrerlebnis von Fahrer undBeifahrern auswirkt.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/453957/Adient_new_luxury_seating.jpgDer Innenausstattung von automatisiert fahrenden Pkw wird einewichtige Rolle zukommen, da sowohl Fahrer als auch Passagiere mehrZeit haben, sich auf andere Aktivitäten als das eigentliche Fahren zukonzentrieren. Die Menschen im Fahrgastraum werden, sobald Fahrzeugedie Fähigkeit haben, computergesteuert zu fahren, Ansprüche an dieFlexibilität von Sitzen und Innenraum stellen, die höher als jemalszuvor sind."Unser AI17 Vorführmodell zeigt, wie wir dieInnovationsmöglichkeiten wahrnehmen, die sich durch dieautomatisierte Fahrtechnik bieten", erklärt Bruce McDonald, Chairmanund Chief Executive Officer von Adient. "Das Konzept bietetInnovationen, die die Innenflexibilität steigern und denFahrzeuginsassen gleichzeitig mehr Sicherheit, Komfort undAnnehmlichkeiten bieten".Adient entstand durch die Ausgliederung des Geschäftsbereichs fürAutositze von Johnson Controls als unabhängiges Unternehmen im 2016und stellt im Rahmen der diesjährigen NAIAS mehrere Konzepte undproduktionsfertige Produkte vor.Laut Richard Chung, Adients Vice President of Innovation,präsentiert das AI17 innovative Lösungen für autonome Fahrzeuge derStufen 3 und 4, die als Vorschau dafür dienen können, wie komfortabeldie Innenausstattungen in Zukunft sein werden."Die Produkte im Vorführmodell wurden, basierend auf umfangreicherMarkt- und Konsumentenforschung, sorgfältig mit einem modularenAnsatz für eine breite Palette von Fahrzeugen entworfen undermöglichen die Differenzierung nach Segmenten", erläutert Chung.Die wichtigsten der im AI17 berücksichtigten Neuerungen sind nachAngaben von Chung:- Begrüßungs- und Gesprächs-Modus - Eine drehbare Basisplattform, dieschwenkbar ist und die es den Sitzenden ermöglicht, sich frei zubewegen. Die Basis bildet das Fundament für den Begrüßungs- undGesprächs-Modus. Im Begrüßungsmodus lässt sich die Basis bis zu 70Grad nach außen drehen, so dass man leicht in den und aus demFahrzeugsitz gelangen kann. Die Sitze drehen sich ebenfalls um 15Grad nach innen und bieten während automatisierter Fahrten dieMöglichkeit zu einer gemütlichen Sitzgruppierung im geselligenAustausch. Synchronisiert-motorisierte Bewegungen des Sitzesoptimieren die Position für jeden der Fahrzeuginsassen in jedemModus. Die integrierte Elektronik merkt sich die bevorzugtenPositionen.- Vordersitz - Die Designer haben alles auf Sicherheit, Komfort undAnnehmlichkeit hin entwickelt. Herzstück des Konzepts ist einanthropometrischer Drehpunkt, der sicherstellt, dass sich der Sitzdurch den Körper des Sitzenden zurücklehnen lässt und auch dannnoch Unterstützung bietet, wenn der Winkel jenseits destraditionellen Bereichs liegt. Verwandte Komponenten - Kopfstütze,doppelseitige Armlehnen, Beinauflagen - sind synchronisiert, umsich mit dem Körper zu bewegen, und wurden mit Blick auf einzeitgemäßes Premium-Erlebnis entworfen. Adients patentierte"Comfort Shell"-Sitztechnologie bietet eine leichte, flexibleVerkleidung, die sich entlang der Wirbelsäule an den Körper anpasstund die Lendenwirbelsäule unterstützt.- Rücksitz mit Hybridstruktur - Die freitragendeRücksitz-Hybridstruktur optimiert den Komfort für die Passagiereauf den hinteren Plätzen, egal, auf welche Weise sie die Fahrtverbringen. Das Sitzsystem bringt mehr persönlichen Raum, bietetbis zu 45 Grad an Liegekomfort und eine integrierte Beinauflage,die nach unten verstaubar ist.- Rücksitz und Stauraum - Die Rücksitzpolster und -Rahmen lassen zueiner schmalen Stufenposition verkleinern, um zusätzlichen Raum zuschaffen und größere Ladungen aufnehmen zu können.- Rücksitz und Beinstützen - Die Rücksitze verfügen über integrierteBeinstützen aus Federstahl, der sich spannt, wenn Druck durch dieWaden des Passagiers ausgeübt wird, Die Stützen lassen sich unterdem Polster verstauen, um den Platz optimal zu nutzen.- Gepolsterte Konsole - Das "Cushion Console"-Konzept des AI17 bieteteine nahtlos durchgehende Vorderkonsole, die bis in denrückwärtigen Fahrgastraum reicht und eine Armlehne liefert, die diegesamte Armlänge unterstützt und Platz bietet, um kleineGegenstände zu verstauen.- Armlehnen - Die doppelseitigen, vorderseitigen Armlehnen sorgen füreine Abstützung beim Ausruhen, Schlafen, und für sozialeInteraktion. Die Armlehnen folgen den Körperbewegungen über dasgesamte Spektrum an voll verstellbaren Liege- undDrehsitzpositionen hinweg.- Kopfstütze - Der AI17 bietet sowohl eine motorisierte als auch einemanuelle Vier-Weg-Kopfstütze. Die breite, motorisierteVier-Weg-Kopfstütze am Vordersitz stützt den Kopf des Sitzenden invöllig zurückgelehnten und in gedrehten Sitzpositionen. Diemanuelle Vier-Weg-Kopfstütze ist mit einem doppelseitigen, leichtzu handhabenden Griff ausgestattet, der bei der richtigenJustierung der Kopfstütze hilft.Die Ausstellung von Adient in Raum 310B im Cobo Center stehtMedien und geladenen Gästen vom 9. - 12. Januar offen. EinePressekonferenz findet am Montag den 9. Januar um 6:30 Uhr morgensstatt.Die NAIAS - eine der weltweit bedeutendsten Automobilausstellungen- öffnet ihr Pforten am Montag, 9. Januar für Medien- undIndustrievertreter. Publikumstage sind von Samstag, 14. Januardurchgehend bis Sonntag, 22. Januar. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.naias.com.
Informationen zu Adient:
Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit
75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33
Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle
Fahrzeugklassen sowie für alle großen OEMs. Unsere Expertise umfasst
alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen
Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten,
firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer
Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur
Konstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 Millionen
Fahrzeuge pro Jahr aus. Weitere Informationen zu Adient finden Sie
unter adient.com (http://www.adient.com/)