Adient stellt neuartigen Vision Seat auf 2017 North American International Auto Show vor

Detroit (ots/PRNewswire) - Wie kann man einen Automobilsitzerstellen, der für die Fahrzeuginsassen, ungeachtet ihrer Größe undihrer Sitzposition, bequem ist und bleibt? Dies war dieProblemstellung, die Adient mit seinem neuen Vision Seat-Konzeptlösen will, das heute erstmalig auf der 2017 North AmericanInternational Auto Show (NAIAS) zu sehen war.Das 'Vision Seat' Design-Team hatte sich unbelastet von allentraditionellen Annahmen zum Thema Sitzkonstruktion an die Arbeitgemacht. Ausgangspunkt für den Entwurf war der Faktor Mensch -nämlich, zu studieren und darauf einzugehen, wie sich der menschlicheKörper im Fahrgastraum eines Autos verhält und bewegt.Das Ergebnis ist ein Konzept, das in seiner Konstruktion vonvoneinander abhängigen Unterkomponenten, die untrennbar verbundensind, einzigartig ist. Der Sitz wurde von Adient (NYSE: ADNT), demweltweit größten Anbieter von Automobilsitzen, auf derAusstellungsfläche des Unternehmens im Cobo Center in Detroitvorgestellt."Ziel des 'Vision Seat' war, den Markt zu verstehen und eine sichständig weiterentwickelnde Plattform für die Entwicklung vonSitzkonzepten zu schaffen", sagt Nick Petouhoff, Executive Directorof Engineering bei Adient. "Dieses Design macht sich Adients Wissenzur menschlichen Anthropometrie zunutze, um die in einem Fahrzeugsitzbestmögliche Schnittstelle für den Menschen zu erstellen".Zu den Vorzügen des neuen Sitzes zählen nach Angaben von Petouhoffunter anderem:- Ein hochwertiges, dünneres und leichteres Sitzprofil, das denInnenraum des Fahrzeugs optimiert;- Bessere Kinematik für die Fahrzeuginsassen für mehr Komfort; und- Einfachere Sitzjustierung, die die Sitzerfahrung insgesamtverbessert.Adient wird die während der Gestaltung des 'Vision Seat'entwickelten Grundsätze in Zukunft auf produktionsfertige Sitze fürKunden anwenden.Die Ausstellung von Adient steht Medien und geladenen Gäste vom 9.- 12. Januar offen.Die NAIAS - eine der weltweit bedeutendsten Automobilausstellungen- öffnet ihr Pforten am Montag, 9. Januar für Medien- undIndustrievertreter. Publikumstage sind von Samstag, 14. Januardurchgehend bis Sonntag, 22. Januar. Weitere Informationen finden Sieunter: www.naias.com.Informationen zu Adient:Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alleFahrzeugklassen sowie für alle großen OEMs. Unsere Expertise umfasstalle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnenKomponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten,firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unsererProdukte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zurKonstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 MillionenFahrzeuge pro Jahr aus. Weitere Informationen zu Adient finden Sieunter adient.com (http://www.adient.com/).