Adient Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Für die Aktie Adient aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 18.05.2022, 16:46 Uhr, ein Kurs von 32.87 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Adient hat mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.67%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt +4,92. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Adient-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,05. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Adient zahlt die Börse 27,05 Euro. Dies sind 30 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Adient damit 62,91 Prozent unter dem Durchschnitt (40,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt 23,09 Prozent. Adient liegt aktuell 45,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".