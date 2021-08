Adidas wird Reebok endlich los - US-Marke geht für 2,1 Milliarden an ABG

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat endlich einen Käufer für die US-Marke Reebok gefunden.



Das Unternehmen habe eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von Reebok an die Authentic Brands Group (ABG) für einen Kaufpreis von insgesamt bis zu 2,1 Milliarden getroffen. Der Großteil des Kaufpreises werde bei Vollzug der Transaktion in bar gezahlt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2022 erwartet.

Adidas will den Großteil des Barerlöses an seine Aktionäre ausschütten. Die im Dax notierte Aktie zog nach der Bekanntgabe der Transaktion deutlich an. Adidas will Reebok schon länger loswerden./zb/he