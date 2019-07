Adidas und SAP waren im ersten Halbjahr die DAX-Überflieger: Und die Partystimmung könnte noch länger anhalten

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

In der Brust eines Anlegers wohnen ja immer irgendwie zwei Seelen. Man weiß eigentlich nie genau, wie man sich an der Börse verhalten soll. Setzt man lieber auf die Werte, die am meisten im Kurs zurückgegangen sind, in der Hoffnung auf einen Turnaround, oder bevorzugt man die Topaktien mit den höchsten Kurszuwächsen, weil man an weiter steigende Kurse glaubt? Diese Entscheidung zu treffen kann mitunter schwierig sein.

Betrachten wir unseren Leitindex DAX, dann sehen wir ihn in diesem Jahr mit viel positiver Energie ausgestattet. Vom Beginn des Jahres an konnte er bis heute um 18,65 % zulegen. Doch da er immer nur den Durchschnitt aller 30 enthaltenen Werte widerspiegelt, ist klar, dass es Aktien im DAX gibt, die in diesem Zeitraum wesentlich besser oder aber auch wesentlich schlechter als der Index selbst abgeschnitten haben.

Wir schauen heute auf die beiden Spitzenreiter im ersten Halbjahr und versuchen herauszufinden, ob es noch weiter nach oben gehen kann oder die Party vielleicht schon bald vorbei sein könnte.

Adidas

Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist in diesem Jahr der DAX-Wert mit der bisher besten Kursentwicklung. Am 02.01.2019 notierte die Aktie von Adidas (WKN: A1EWWW) noch bei 184,40 Euro. Mit einem Kurs von aktuell 274,35 Euro (01.07.2019) konnte sie also bis heute ein Kursplus von 48,78 % generieren.

Seit Anfang des Jahres hat sie also eine fulminante Kursrallye gestartet und es sieht im Moment auch nicht nach einem Ende der Aufwärtsbewegung aus. Adidas glänzte mit den Zahlen zum ersten Quartal und konnte, was die operative Umsatzrendite angeht, sogar am Erzrivalen Nike (WKN: 866993) vorbeiziehen.

Mit einem Konzernchef, der viele Ideen und Visionen hat, stetig steigenden Margen und einer starken Kernmarke kann Adidas die Investoren auf ganzer Linie überzeugen. Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,70 ist die Aktie zwar kein Schnäppchen mehr, doch innerhalb der Peergroup noch günstig bewertet.

Am 01.07.2019 gab es auch eine weitere Kurszielerhöhung für Adidas. Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, hat den fairen Wert für die Aktie von zuvor 250,00 Euro auf jetzt 290,00 Euro heraufgesetzt. Man sehe bei Adidas unter anderem eine überzeugende Umsatzentwicklung in den Wachstumssegmenten China und E-Commerce sowie Profitabilitätsfortschritte.

Bei Adidas läuft es derzeit rund. Und wenn die Aussichten weiter freundlich bleiben und auch die Zahlen zum ersten Halbjahr, die am 08.08.2019 veröffentlicht werden, positiv ausfallen, dann könnte sich im zweiten Halbjahr die Aktie noch zu weiteren Rekordkursen aufschwingen.

SAP

Die Aktie von SAP (WKN: 716460) hat im ersten Halbjahr 2019 die zweitbeste Entwicklung im DAX hingelegt. Auch hier zum Vergleich der Kurs vom Jahresanfang. Er lag am 02.01.2019 bei 87,01 Euro. Aktuell notiert die SAP-Aktie mit 122,26 Euro (01.07.2019) nicht nur 40,51 % höher als zu Jahresbeginn, sondern erreichte im Tagesverlauf auch ein neues Allzeithoch.

Genau wie bei Adidas können Investoren auch bei der SAP-Aktie mit dem Kursverlauf in diesem Jahr mehr als zufrieden sein. Anfang April kam es allerdings durch Herabstufungen von HSBC (WKN: 923893) und UBS (WKN: A12DFH) zu einem Kursrücksetzer. Man machte sich Sorgen, dass zusätzliche Investitionen und eine schnellere Umstellung auf die Cloud künftig die Margen belasten könnten.

Doch bei Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal am 24.04.2019 zeigte sich sogar eine Verbesserung der operativen Marge. Und der Softwarekonzern hat im ersten Quartal auch unerwartet gut verdient. Hier brummte vor allem das Cloud-Geschäft wie verrückt. Die Cloud-Erlöse stiegen um stolze 48 %.

Von den guten Zahlen beflügelt, hat SAP dann auch gleich seine Jahresziele angehoben. Man rechnet für das Geschäftsjahr 2019 beim Betriebsergebnis währungsbereinigt jetzt mit einer Wachstumsrate von 9,5 bis 12,5 %. Zuvor war man hier nur von einem Wachstum von 7,5 bis 11,5 % ausgegangen.

Auch die SAP-Aktie zeigt sich weiterhin von ihrer besten Seite. Angetrieben von guten Zahlen markiert sie ein Allzeithoch nach dem anderen. Am 18.07.2019 werden nun die Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier mit negativen Meldungen rechnen müssen. Die Aktie von SAP sollte aufgrund der positiven Gesamtkonstellation in diesem Jahr auch weiterhin für zufriedene Anlegergesichter sorgen.

