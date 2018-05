Adidas: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Für die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas ist es am Donnerstag kräftig nach unten gegangen. Rund 7 Prozent verlor der DAX-Titel an Wert, nachdem das Unternehmen aus Herzogenaurach die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Diese fielen alles andere als schlecht aus, sodass vor allem Gewinnmitnahmen ursächlich für den Kurseinbruch sein dürften. Am Freitag konnte der Kurssturz zumindest schon einmal gestoppt werden, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.