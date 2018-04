Adidas: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Vor einiger Zeit steckte der Sportartikelhersteller Adidas noch tief in der Krise. Doch mittlerweile ist die Marke wieder voll im Trend. In den USA, wo Adidas vor vier Jahren massive Probleme hatte, hat es Adidas geschafft, einige Modelle als „Kult“ zu etablieren. Insbesondere Retro-Modelle wie der “Superstar”, “Stan Smith” oder die “Gazelle” sind wieder gefragt. In Berlin verkaufte Adidas 500 „BVG-Modelle“. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.