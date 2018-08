Adidas: Das sieht richtig gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass es um die Adidas-Aktie gar nicht schlecht bestellt ist, im Gegenteil. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 15.08.2018 um 5:15 Uhr notierte die Adidas-Aktie an ihrer Heimatbörse Xetra im Segment „Bekleidung Accessoires & Luxusgüter“ bei 209,8 EUR. Die Entwicklung! In den Social Media-Kanälen waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutrale Kommentare zu lesen, auch wenn die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.