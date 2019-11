Adidas: Das riecht nach weiteren Verlusten!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie befindet sich derzeit in schwerer See. Nachdem der Wert am 1. August bei 296,75 Euro ein neues Allzeithoch markiert hatte, ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Diese schien beendet zu sein, als am 15. August bei 253,20 Euro ein Tief ausgebildet wurde und der Kurs anschließend wieder über seine 50-Tagelinie ansteigen konnte.

Der Anstieg über den EMA50



