Adidas profitiert von der Neuausrichtung seiner Design-Philosophie

Berlin (ots) - Adidas-Manager Schumacher: Produktarchiv wird alsWerkzeugkasten und Ort der Inspiration und nicht als Museum genutztBerlin, 6. Juni 2018 - Adidas Erfolgsformel der letzten Jahreverbirgt sich in einem streng abgeschotteten Raum im Untergeschossder Firmenzentrale in Herzogenaurach: Das Produktarchiv und einHistoriker-Team als Hüter der DNS des Unternehmens, das zurNeu-Definition der Rolle des Designs führte. "Das war ein Prozessirgendwann in den letzten Jahren, das Archiv nicht nur als Museum,sondern eher als Werkzeugkasten oder als Inspiration zu nutzen",erklärte Torben Schumacher, General Manager Originals & Style beiAdidas, im Gespräch mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'BusinessPunk' (Ausgabe 3/2018, EVT 7. Juni) den Strategiewechsel. Das Archivdürfe nicht zu einem Museum werden, aus dem man sich Modellerauspicke und sauber auf den Markt bringe."Wir waren historisch sehr stark mit ikonischen Produkten wieSuperstar und Stan Smith, für die wir seit Jahrzehnten bekanntwaren", so Schumacher. "Aber wir hatten auch den Anspruch, moderneLifestyle-Themen zu spielen. Mit dem ZM Flux 2014 haben wir zumersten Mal ein modernes Modell auf den Markt gebracht, das denZeitgeist getroffen und viele Menschen begeistert hat. Und das warfür uns der Startpunkt, in dieser Richtung weiterzumachen."Damit der Coolness-Faktor der Marke erhalten bleibt, gibt es heutegroße Teams in allen wichtigen Städten. "Wir können dadurch auchKonsumenten in den Kulturen dieser Städte anzapfen und herausfinden,was da gerade passiert und was gerade relevant ist - oder wasvielleicht relevant werden könnte", so Schumacher weiter.Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation BUSINESS PUNK / CAPITAL / FOODc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell