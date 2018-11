Adidas legt Geschäftszahlen für drittes Quartal vor

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Adidas will am Mittwoch (7.30 Uhr) seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.



Experten gehen davon aus, dass der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt weiter an Fahrt gewinnen konnte. Im zweiten Quartal hatte der Nike -Konkurrent von guten Geschäften in Nordamerika und China profitiert. Der Konzernumsatz war zwischen April und Ende Juni um 4,4 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn hatte sich um 17 Prozent auf 592 Millionen Euro verbessert. Der währungsbereinigte Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr um etwa 10 Prozent steigen./bak/DP/zb