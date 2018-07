Adidas: Das ist jetzt richtig bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Seit vergangenem Mittwoch ist die Fußballwelt für die Fans der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr in Ordnung. Das historische Ausscheiden bereits in der Gruppenphase einer WM ist jedoch auch für DFB-Ausrüster Adidas ein harter Schlag. Zwar geht man in Herzogenaurach davon aus, die kalkulierten drei Millionen Deutschland-Trikots zu verkaufen, wie das Handelsblatt berichtet. Es hätten jedoch noch deutlich mehr werden können. Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.