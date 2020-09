Adidas geht richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sechs Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 288,10 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 284,50 EUR. Börsianer sollten daher Adidas in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn diese Linie verläuft bei 231,48 EUR, sodass für Adidas Aufwärtstrends gelten. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

