Adidas erwartet trotz WM-Aus der Deutschen über acht Millionen Trikot-Verkäufe

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt auch beim Hauptsponsor Adidas für Enttäuschung.



"Selbstverständlich sind wir enttäuscht, aber so ist der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Adidas stehe aber weiter zu seinem Partner. "Gemeinsam sind wir in der Vergangenheit 4mal Welt- und 3mal Europameister geworden."