Adidas beschließt Milliarden-Rückkaufprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

Adidas will bis 2021 eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen – bis zu 8,98 Prozent des Grundkapitals. In diesem Jahr will das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen, bis zum 11. März 2021 für insgesamt bis zu drei Milliarden Euro. „Das neue Rückkaufprogramm ergänzt die bestehende Dividendenpolitik des Unternehmens, die vorsieht, jährlich zwischen 30% und 50% ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.