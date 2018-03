Adidas beschließt Aktienrückkauf über 3 Milliarden Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas will in den kommenden Jahren erneut Aktien im großen Stil zurückkaufen.



Der Aufsichtsrat habe grünes Licht für ein weiteres Rückkaufprogramm über bis zu 3 Milliarden Euro gegeben, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend mit. Geplant ist, die Papiere bis zum 11. Mai 2021 über die Börse zurückzukaufen. Alleine in diesem Jahr will Adidas Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückerwerben.

Der Konzern hat sich bereits bei der letzten Hauptversammlung im Jahr 2016 die Genehmigung eingeholt, eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zurück zu erwerben. Zum Teil wurde dies bereits umgesetzt. Knapp 9 Prozent davon kann der Konzern jetzt noch nutzen. Die erworbenen Aktien will Adidas zum größten Teil einziehen. Gleichzeitig bestätigte Adidas die Absicht, zwischen 30 und 50 Prozent des Gewinns aus fortgeführtem Geschäft in Form einer Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Adidas legt am Mittwoch seine Bilanz vor./she/tos