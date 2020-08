Adidas mit beeindruckendem Start!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Gewinnzone. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Adidas, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 249,50 EUR ausgebildet. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Anleger, die von Adidas nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Sind das bei Adidas jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.