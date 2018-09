Adidas: Ziehen hier neue Gefahren auf?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die vergangenen Tage mit entsprechend deutlichen Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt zogen auch die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas in Mitleidenschaft. Wobei die Herzogenauracher auch selbst für Druck sorgten. So gab man die Emission einer neuen Wandelanleihe über 500 Millionen Euro bekannt. Diese soll zwar eigenkapital-neutral umgesetzt werden. D.h., dass es bei einer Wandlung einen Barausgleich gibt und keine neuen Aktien emittiert werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.