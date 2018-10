Adidas: Weiterhin Outperformer!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie hat sich zwar von ihrem bisherigen 12-Monats-Hoch etwas gelöst – aber so übel sieht das Bild nicht aus. Wer einen längerfristigen Chart wie den 5-Jahres-Chart nimmt, der kann bei diesem DAX-Titel immer noch einen Aufwärtstrend einzeichnen. In dem Zeitraum hat das Papier rund 165% zulegen können, ohne Berücksichtigung von Dividenden-Zahlungen. Auf Sicht von 12-Monaten sieht das Plus mit derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.