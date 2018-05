Adidas: Quartalsbericht wird zur Nagelprobe!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Spannung bei Europas größtem Sportartikelhersteller Adidas wächst. Denn am Donnerstag dieser Woche präsentiert das Unternehmen sein Zahlenwerk für das erste Quartal. Wobei Investoren hier sicherlich unterscheiden müssen. Faktisch jeder Analyst geht davon aus, dass das Unternehmen weitere Zuwächse melden kann. Was auch daran liegt, dass Adidas selbst sich ambitionierte Ziele für dieses Geschäftsjahr gesteckt hat. So will man den währungsbereinigten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.