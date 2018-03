Adidas: Operativ top, netto unter Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

Adidas hat am Mittwochmorgen die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Diese sind leider nicht in allen Belangen Top ausgefallen, zumindest, wenn man diese im Vergleich zu den Erwartungen des Konsens betrachtet. Kurz zusammengefasst hat man bei den operativen Ergebnissen überzeugen können, netto aber weniger verdient, als Analysten prognostizierten. Dennoch, die Anleger scheinen überzeugt zu sein, denn die Adidas-Aktie preschte vorbörslich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.