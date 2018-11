Adidas: Nike soll vom Thron!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

In den vergangenen drei Wochen hat Adidas seine Verluste an der Börse von Anfang Oktober wieder gutgemacht. Das kommt wohl nicht von ungefähr: Wenn der Sportartikelhersteller am Mittwoch seine Zahlen fürs zurückliegende Quartal vorlegt, erwarten Analysten ein weiteres Wachstum. Die ordentlichen Zahlen von Puma und anderen Wettbewerbern gelten als gutes Indiz. Das Geld kann Adidas im Übrigen auch gut gebrauchen, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.