Adidas: Neuseeländer folgt auf Urgestein

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Adidas bekommt einen neuen US-Chef. Wie das Unternehmen aus Herzogenaurach mitteilt, wird Zion Armstrong, gebürtiger Neuseeländer, zum 1. Juli Nachfolger des Unternehmens-Urgesteins Mark King. Dieser habe sich nach langer, erfolgreicher Karriere bei Adidas zu seinem Rücktritt entschlossen, so die Mitteilung. In seiner neuen Rolle werde Zion Armstrong direkt an Roland Auschel, Mitglied des Vorstands der Adidas AG und verantwortlich für Global ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.